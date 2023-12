Mark Ruffalo o uderzeniu Channinga Tatuma w ucho: "Naprawdę prosił, żebym mu wpier..."

fot. materiały prasowe

Foxcatcher to film oparty na prawdziwej historii cierpiącego na schizofrenię multimilionera - Johna du Ponta (w tej roli Steve Carell). Na ekranie towarzyszą mu Channing Tatum jako Mark Schultz oraz Mark Ruffalo w roli jego brata Davida. Podczas kręcenia zdjęć doszło do niefortunnego wypadku. Tatum został zraniony w ucho, co spowodowało pęknięcie błony bębenkowej. Ruffalo opowiedział o tej sytuacji w programie Hot Ones.

Foxcatcher - Mark Ruffalo uderzył Channinga Tatuma

Channing Tatum rzekomo miał powiedzieć koledze z planu, "żeby mu wpier***". Aktorzy przez cztery miesiące wspólnie przygotowywali się do filmu, trenując zapasy.

- Przez to było łatwo go uderzyć, bo sam wielokrotnie mnie bił.

Ruffalo wyjaśnił, że Tatum miał nad nim 13 kilogramów przewagi. Więc gdy przyszedł czas, kiedy mógł go uderzyć, "poszedł na całość". Przy tym niechcący trafił w ucho swojego kolegi, co uszkodziło błonę bębenkową.

Foxcatcher zyskał aż pięć nominacji do nagrody Oscara. Na wyróżnienie zasłużyli wówczas Ruffalo, Carrel oraz reżyser filmu - Bennett Miller.