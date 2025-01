To będzie najbardziej "przerażający" design Godzilli w historii. Zapowiedzi komiksów

IDW PUBLISHING

Za granicą w lutym pojawią dwie nowe mini-serie z Królem Potworów. Pierwsza nazywa się Heist. Główny bohater komiksu wzywa Godzillę, by odwrócić uwagę od odważnego napadu. Może się jednak okazać, że przyłapanie na kradzieży będzie jego najmniejszym problemem. Drugim jest Godzilla vs Chicago, pierwszy numer antologii Godzilla vs America. Celem serii jest pokazanie, jak tytułowy Kaiju zapuszcza się do miast, których nigdy wcześniej nie odwiedził, a autorami tych historii są ludzie, którzy z nich pochodzą.

W marcu pojawi się Mothra: Queen of the Monsters z tego uniwersum. Mothra ma być pierwszym Kaiju oprócz Godzilli z własnym komiksem. Twórcy wyjaśnili, że to właśnie jej należy się ten zaszczyt, ponieważ fani ją kochają, a twórcy mieli na nią ciekawy pomysł. Poza tym przez to, jak bardzo różni się od Króla Potworów, nie ma możliwości, by ich historie były podobne.

W dodatku 3 maja, z okazji tegorocznego Free Comic Book Day, czytelnicy będą mogli przeczytać Godzilla: The New Heroes, w którym nie tylko pojawią się nowi bohaterowie i Kaiju, ale również – będzie to początek całkiem nowego uniwersum z Godzillą! Redaktor Jake Williams potwierdził, że ten nowy wszechświat „absolutnie” oznacza, że ​​fani powinni kolejnych komiksów, osadzonych w tej samej osi czasu.

Warto jednak zaznaczyć, że na pokazanej okładce NIE znajduję się Godzilla z nowego uniwersum. Jak tłumaczy Williams:

Musielibyśmy ogarnąć okładki dla FCBD bardzo wcześnie, a nie byliśmy jeszcze gotowi, by pokazać nowy design. W związku z tym poprosiłem Olivera Ono o przygotowanie tej niesamowitej okładki, przedstawiającej bardziej klasyczną wersję Króla Potworów. Jeśli chodzi o nowy design, mogę powiedzieć, że Nikola Čižmešija (z pomocą Pablo Tunica) wymyślił wersję Godzilli, która jest absolutnie PRZERAŻAJĄCA. To największa zmiana, jaką do tej pory IDW zrobiło w związku z wyglądem Godzilli. I myślę, że naprawdę zapewni mu to wyjątkowe miejsce w kanonie Godzilli.

Wygląda więc na to, że w tym nowym uniwersum szykuje się najbardziej "przerażający" design Godzilli w historii IDW.

Poniżej znajdziecie pierwsze grafiki z komiksów.

