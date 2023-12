Calamity Hustle - Ryan Reynolds i Channing Tatum jako bracia w nowej komedii akcji. O czym film?

Reklama

Calamity Hustle to nowy film od braci Aarona i Adama Nee odpowiedzialnych za zaskakujący hit z 2022 roku The Lost City z Channingiem Tatuem i Sandrą Bullock. Ten pierwszy, wedle informacji podanych przez The Hollywood Reporter, weźmie udział w nowej produkcji braci Nee i będzie zarówno odgrywać jedną z dwóch głównych ról oraz piastować funkcję producenta. Dołączy do niego Ryan Reynolds, aktualnie zajęty kręceniem Deadpoola 3.

Calamity Hustle - walka o prawa do produkcji

Bracia Nee i ich nowy film są rozchwytywani przez kolejne zainteresowane studia filmowe i streamingowych gigantów chcących wykupić prawa do produkcji. Według różnych źródeł Warner Bros. proponowało 20 milionów dolarów obu aktorom, z kolei Netflix i Amazon zaoferowali 50 milionów do dowolnego podziału między dwoma. W tym wypadku bracia Nee otrzymaliby około od 6 do 8 milionów dolarów. Ostatecznie wpłynęła oferta sięgająca 175 milionów dolarów za cały pakiet praw do filmu pokrywający wszystkie koszty.

Calamity Hustle - opis fabuły, produkcja

Pechowy były detektyw z Los Angeles, teraz będący prywatnym śledczym, po nieprzyjemnym spotkaniu z bezwzględnym kryminalistą zostaje zmuszony do odnalezienia swojego brata, z którym od dawna nie miał kontaktu. Ten okazuje się być odpowiedzialny za przeszkodzenie w kradzieży diamentów.

Scenariusz do filmu zostanie napisany przez braci Nee, którzy będą go również reżyserować. Producentem poza Reynoldsem i Tatumem będzie Kevin Walsh, odpowiedzialny m.in. za Napoleona.