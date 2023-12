Hulk – są szanse na nowy film? Mark Ruffalo nie może wypowiadać się o planach Marvela

Źródło: Marvel

Jeszcze zanim Marvel miał w planach stworzenie własnego filmowego uniwersum, firma sprzedała prawa do niektórych swoich postaci. W ręce Sony trafił Spider-Man, Fox zdobył Fantastyczną Czwórkę i X-Menów, a Universal Pictures mogło realizować produkcje z Hulkiem. Umowa Marvela z wytwórnią obowiązywała przez 15 lat i studio nie mogło w tym czasie nakręcić żadnego filmu o Zielonym Olbrzymie bez zgody Universalu. Dodatkowo wytwórnia stałaby za dystrybucją produkcji, na co Disney nie mógł sobie pozwolić.

Hulk - Mark Ruffalo nie wie, czy jego bohater otrzyma własny film

Hulk mógł pojawić się w Avengersach, Thor: Ragnarok, czy gościnnie w Mecenas She-Hulk, ale solowa produkcja z tym bohaterem była do tej pory wykluczona. Zmieniło się to w czerwcu tego roku, kiedy Marvel odzyskało prawa do bohatera. Studio może więc opracowywać nowy film z Brucem Bannerem, ale na razie nie warto o to pytać Marka Ruffalo, który w wywiadzie dla ComicBook.com przyznał, że został poproszony o milczenie w tej sprawie.

Nic o tym nie wiem. Poproszono mnie, abym konkretnie na takie pytania nie odpowiadał. Mam nadzieję, że pewnego dnia zaczną nad tym pracować. Myślę, że mogłoby to być naprawdę coś fajnego i mógłby włożyć w to wiele wysiłku, ale jeszcze nie znam żadnych planów.

Wydaje się, że Marvel ma już sprezycowanie plany dotyczące dalszego rozwoju historii Hulka. W Mecenas She-Hulk poznaliśmy Skaara, czyli syna Zielonego Giganta. Dodatkowo w Kapitan Ameryka 4 pojawi się generał Thaddeus Ross, w którego wcieli się Harrison Ford, a także jego córka, Betty, którą ponownie zagra Liv Tyler.

Od pewnego czasu plotkuje się, że Marvel chciałby nakręcić adaptację komiksu World War Hulk. Jak na razie te doniesienia nie zostały w żaden sposób potwierdzone.

