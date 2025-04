Co Bucky Barnes robi w Thunderbolts*? Oto, co miał do zaoferowania

fot. Marvel Studios

Przez cały czas spędzony we franczyzie Marvela, Sebastian Stan odgrywał bohatera, złoczyńcę i antybohatera. Bucky Barnes przeszedł wiele, ale w Thunderbolts* ma przejść przez zupełnie nową, emocjonalną drogę, dzięki której odzyska poczucie samego siebie. Tak przynajmniej wynika z rozmowy Jake'a Schreiera z portalem ScreenRant, w trakcie której pochylił się nad wątkiem tej postaci.

- Mieliśmy tę ideę obserwowania go, jak próbuje dopasować się i obrać nową ścieżkę, jednocześnie zastanawiając się, czy jest jakiś nowy sposób na pomaganie światu (...). Może na końcu, choć wydaje się to niespodziewane, ta grupa wyrzutków będzie dla niego właściwym domem, ponieważ on ma im tyle mądrości do przekazania. W końcu przechodzić przez to, czego oni jeszcze nie przepracowali.

Thunderbolts* - fabuła, premiera

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?

Thunderbolts* wejdzie do kin już 2 maja.