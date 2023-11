Marvel - Anya Taylor-Joy w Fantastycznej Czwórce? Potencjalna rola wzbudza kontrowersje

X/Marvel

Marvel w chwili obecnej przeprowadza intensywny proces castingowy do filmu Fantastyczna czwórka. Jak ujawniono już kilka dni temu, Pedro Pascal jest bardzo blisko otrzymania roli Reeda Richardsa, znanego także jako Mr. Fantastic. Teraz z kolei dowiedzieliśmy się, że w tej samej produkcji miałaby pojawić się także Anya Taylor-Joy.

O takim obrocie spraw donosi doskonale poinformowany w świecie produkcji superbohaterskich scooper Daniel Richtman, ten sam, który jako pierwszy raportował o dołączeniu Pascala do MCU. Zdradza on, że Taylor-Joy w Fantastic Four miałaby wcielić się w rolę antagonistki.

Sęk w tym, że powyższe rewelacje wśród części internautów wzbudziły kontrowersje. Wcześniej spekulowano bowiem, że w produkcji pojawi się żeńska wersja słynnego herolda Galactusa, Silver Surfera, która przynajmniej w początkowej fazie historii miałaby być głównym przeciwnikiem Pierwszej Rodziny Marvela - wygląda na to, że niektórzy komentatorzy w dalszym ciągu nie mogą się pogodzić ze zmianą płci ikonicznej dla Domu Pomysłów postaci.

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że według Richtmana głównym faworytem do sportretowania Galactusa pozostaje Javier Bardem.

Najbardziej znani superbohaterowie Marvela, DC i nie tylko, którzy nie posiadają supermocy

