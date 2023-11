Fantastyczna Czwórka - Reed Richards odnaleziony. Aktor z The Last of Us negocjuje kontrakt

Alex Ross/Marvel

Kto zagra Reeda Richardsa w filmie Fantastyczna czwórka? Według najnowszych doniesień będzie to Pedro Pascal. Aktor doskonale znany z takich tytułów jak Gra o tron, The Mandalorian i The Last of Us. Informacje o jego osobie potwierdzają Daniel Richtman, Deadline oraz Slashfilm. Co prawda, pierwsze dwa źródła twierdzą, że dopiero negocjuje kontrakt, ale informatorzy ostatniego portalu donoszą, że go już podpisał.

Fantastyczna Czwórka - Reed Richards obsadzony

Według źródeł Deadline, w trakcie rozmów z aktorem jest dopracowywany terminarz do jego napakowanego kalendarza. Ich informatorzy uważają jednak, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Tak miałby wyglądać Pedro Pascal według Boss Logica:

Pedro Pascal za kilka tygodni wróci na plan Gladiatora 2, a wiosną 2024 roku zacznie kręcić 2. sezon The Last of Us. Prace nad Fantastyczną Czwórką muszą więc być dopasowane do jego dostępności, bo zdjęcia do serialu trwają wiele miesięcy.

Marvel Studios podobno najpierw chciało obsadzić Reeda Richardsa, by potem dopiero wysłać propozycję ról do aktorów będących kandydatami do pozostałych trzech superbohaterów. Na ten moment planuje się start zdjęć na początku 2024 roku, więc reżyser Matt Shakman niebawem powinien mieć skompletowaną obsadę i wówczas ją ogłoszą. Przygotowania do prac na planie już trwają w Anglii.

Fantastyczna Czwórka - premiera w 2025 roku w kinach.