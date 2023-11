Marvel zmieni płeć Silver Surfera w filmie Fantastic Four? Jest poważny faworyt do roli Galactusa

Marvel

Dziś w nocy dowiedzieliśmy się o tym, że Marvel prowadzi rozmowy w sprawie tego, aby Pedro Pascal w filmie Fantastyczna czwórka sportretował Reeda Richardsa, znanego także jako Mr. Fantastic. Na tym jednak nie koniec doniesień związanych z produkcją Fantastic Four - szereg nowych spekulacji na jej temat przedstawił bowiem Jeff Sneider z Los Angeles Magazine, jeden z najbardziej poważanych scooperów w Hollywood.

Dziennikarz raz jeszcze daje do zrozumienia, że fani MCU powinni liczyć się z tym, iż Marvel zdecyduje się zmienić w filmie płeć Silver Surfera, który w swojej ekranowej wersji miałby być kobietą. Z kolei najpoważniejszym kandydatem do roli Galactusa w chwili obecnej wydaje się być Javier Bardem - tę kwestię Sneiderowi potwierdziło to samo źródło, które wcześniej raportowało o Pascalu.

Jedynym problemem związanym z ewentualnym dołączeniem hiszpańskiego aktora do projektu są jego inne zobowiązania zawodowe; Bardem dopiero wejdzie na plan opowiadającej o Formule 1 produkcji Apex z Bradem Pittem. Nie jest jednak wykluczone, że obie prace da się pogodzić, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że rola Galactusa nie będzie wymagać długiej obecności Bardema na planie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku portretującego Thanosa Josha Brolina.

Sneider dopuszcza także możliwość, że w przypadku rezygnacji Bardema w Pożeracza Światów ostatecznie wcieli się Antonio Banderas.

Ci aktorzy walczyli o rolę Reeda Richardsa

Scooper wyjawia również, jak wyglądał proces poszukiwania odtwórcy roli Reeda Richardsa. Pierwsze ruchy w tej sprawie podjęto jeszcze przed strajkiem aktorów; w Londynie przeprowadzono nawet testy ekranowe, na których pojawili się m.in. Jamie Dornan i Christopher Abbott - obaj wypadli jednak źle. Później rozważano, by rolę otrzymał Jake Gyllenhaal, jednak miał być on dla Marvela zbyt drogi, podobnie jak sondowana w kontekście roli Sue Storm Emma Stone.

Na razie faworytami do ról innych członków Fantastycznej Czwórki są więc Vanessa Kirby (Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia) i Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm aka Stwór).

Film Fantastyczna Czwórka ma wejść na ekrany kin 2 maja 2025 roku.