Tego w Marvelu jeszcze nie było. Avengers: Doomsday i Secret Wars z nieoczekiwanym rozwinięciem?

Już sama wiadomość o tym, że Marvel zatrudnił braci Russo do stworzenia filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars, była dla wielu fanów MCU elektryzująca - tym bardziej, że wraz z nią zasugerowano, iż reżyserzy mogą mieć w przyszłości nawet większy wpływ na kształt ekranowego uniwersum. Chyba jednak nikt nie spodziewał się, że filmowcy rozważą przygotowanie.. gry wideo osadzonej w świecie Kinowego Uniwersum Marvela.

Pod koniec marca na Netfliksie zadebiutuje najnowsze dzieło braci, The Electric State. Wiemy już, że doczeka się ono prequela w postaci gry mobilnej Kid Cosmo, która ma połączyć narrację z rozgrywką z pogranicza przygodówek i gier logicznych. W rozmowie z serwisem Variety reżyserzy dają do zrozumienia, że są zainteresowani stworzeniem podobnej gry, która rozwinęłaby filmy Avengers: Doomsday i Secret Wars:

Zdecydowanie jesteśmy na to otwarci. W tej chwili zajmujemy się nowym produktem, a w naszej firmie chcemy opowiadać nowe historie, z nowymi postaciami i światami, których jeszcze nie widzieliśmy. Obecnie pracujemy nad trzema - chcemy, aby każdy z nich skalą i głębią był jak uniwersum Gwiezdnych Wojen, tylko osadzony w innych konwencjach. Opowiemy te historie na różne sposoby.

W tym miejscu warto podkreślić, że nie powstała jeszcze gra, która byłaby osadzona właśnie w świecie MCU.

W sieci pojawiają się również głosy, że to sam Marvel odpowiada za wyciek grafik koncepcyjnych z filmu Avengers: Doomsday (choć scooperzy raportują, że pochodzą one z Secret Wars) - to posunięcie miałoby rzekomo odwrócić uwagę od słabych wyników finansowych produkcji Kapitan Ameryka 4.