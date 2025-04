Nie chcieliście iść na Minecrafta? Być może Superman Was przekona

fot. USA Today

Reklama

Minecraft już przyciąga masę widzów do kin - nie tylko młodszych fanów gry, ale również ich rodziców. Jak jednak przekonać jeszcze większą widownię do seansu? Otóż można pokazać zwiastun innej produkcji, na którą wyczekuje miliony fanów DC. Na oficjalnym koncie filmu Superman pojawiło się wideo z obsadą zapowiadające ekskluzywny materiał, który pojawi się wyłącznie przed seansem Minecrafta.

Superman - wideo zapowiadające ekskluzywny fragment przed Minecraftem

ROZWIŃ ▼

Co kluczowe, sprawdziliśmy w kinach i przed seansem Minecrafta nie było zapowiadanego klipu Supermana. Skontaktowaliśmy się z polskim oddziałem Warner Bros., który nas poinformował, że będzie on dołączony do filmu od dziś, 11 kwietnia.

Superman - Nathan Fillion staje w obronie Zielonej Latarni

Jedną ze znanych postaci DC jest Zielona Latarnia, którego oczywiście nie mogło zabraknąć w Supermanie. W nadchodzącym filmie rolę tę odgrywa Nathan Fillion. Fani jednak krytykowali jego fryzurę na garnek, do czego aktor odniósł się w programie talk-show Jennifer Hudson.

Guy Gardner z filmu Superman Zobacz więcej Reklama

Fillion zażartował, że faktycznie będzie Guyem Gardnerem, czyli tą Zieloną Latarnią, której "nikt nie lubi" - również ze względu na swoją fryzurę. Natomiast aktor zaznaczył, że ta stylówka jest zgodna z komiksami DC i sam nalegał, by taką pokazać w filmie.

- Guy Gardner miał fryzurę na garnek. Na początku dyskutowało się o różnych cięciach, które mogliśmy wypróbować, ale ja pozostawałem przy tej.

Heros z Supermana powróci w serialu Latarnie. Nie zabraknie "magii science fiction"

Superman - co zostało pokazane na CinemaConie?

James Gunn przedstawił ekskluzywny fragment Supermana na tegorocznym CinemaConie. Jak opisuje portal The Hollywood Reporter, materiał przedstawiał tytułowego bohatera w potrzebie, któremu pomaga hałaśliwy Krypto. Na wiele wersów zaserwowanych w klipie widownia miała reagować śmiechem.

Gunn zaznaczył, że nie może doczekać się, aż film zostanie ukazany reszcie światu, natomiast postprodukcja wciąż trwa. Przypomnijmy, że premiera została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

Wiemy, kto zagrał ojca Supermana. Gwiazda Marvela, aktor 12-krotnie nominowany do Oscara, w DCU