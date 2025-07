Pierwsze zdjęcie z Diabeł ubiera się u Prady 2. Anne Hathaway nadal zachwyca po 19 latach

Fot. Materiały prasowe

Anne Hathaway po 19 latach wróciła do roli Andy Sachs. Aktorka w swoich mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z planu Diabeł ubiera się u Prady 2. Stoi na nim uśmiechnięta w eleganckim kostiumie. W dodatku poinformowano, że do obsady kontynuacji dołączyli Rachel Bloom i Patrick Brammall. Wszystkie ogłoszone do tej pory nazwiska znajdziecie poniżej.

Pierwsze zdjęcia z Diabeł ubiera się u Prady 2

Diabeł ubiera się u Prady 2 to kontynuacja filmu z 2006 roku, który zyskał status kultowego. Opowiadał o początkującej dziennikarce Andy, która dostała pracę jako asystentka redaktorki naczelnej prestiżowego czasopisma modowego Runaway, surowej i onieśmielającej Mirandy Priestly. Poniżej znajdziecie post Anne Hathaway i zdjęcie z planu sequela. Dajcie znać, czy czujecie nostalgię!

Diabeł ubiera się u Prady 2 - fabuła, obsada, premiera

Co z fabułą sequela? Variety poinformowało, że ponoć Miranda Priestly będzie musiała odnaleźć się w świecie, w którym tradycyjne czasopisma wyszły z mody. W ten sposób trafi na postać Emily Blunt, która niegdyś była jej asystentką, a teraz jest wysoko postawioną osobą w luksusowej firmie, dysponującej pieniędzmi na reklamę, których redaktorka Runway desperacko potrzebuje.

W sequelu powrócą gwiazdy oryginału: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms i Tibor Feldman. Do obsady dołączyli także Kenneth Branagh jako mąż Mirandy Priestly, a także Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora i Caleb Hearon. Najnowszymi członkami są Rachel Bloom i Patrick Brammall.

Kiedy premiera filmu? Diabeł ubiera się u Prady 2 ma trafić do kin 1 maja 2026 roku. Film wyprodukują 20th Century Studios i Disney.