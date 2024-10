Dr Doom z nowym komiksem. Złoczyńca na mechanicznym dinozaurze na NYCC

fot. Marvel

Marvel zszokował wszystkich fanów, gdy tego lata zapowiedziano, że Avengers: Dynastia Kanga zostało przemianowane na Avengers: Doomsday, a centralną postacią w tej produkcji ma być nie kto inny, jak znany z komiksów Dr. Doom. To było jednak najmniejsze zaskoczenie w obliczu ujawnienia aktora, który się w niego wcieli. Okazało się, że rolę Dr. Dooma odegra Robert Downey Jr., czyli legendarny Tony Stark AKA Iron Man. Aktor powróci do Kinowego Uniwersum Marvela po krótkiej przerwie po tym, jak jego postać poświęciła się w filmie Avengers: Koniec gry aby uratować wszechświat przed złowieszczym Thanosem. Aktor będzie miał teraz okazję do sportretowania kogoś po drugiej stronie spektrum moralności.

Reakcje na to ogłoszenie były różne, ale z pewnością wzbudziło zainteresowanie wszystkich fanów MCU. Marvel Comics zamierza skorzystać na tym nagłym skoku zainteresowania postacią i z tego powodu zapowiedziano oficjalnie komiks: One World Under Doom. Jego premiera będzie miała miejsce w 2025 roku. Szczegółów na razie nie podano, ale dzielimy się z Wami ekskluzywnym zdjęciem z New York Comic Con, a także okładką:

One World Under Doom