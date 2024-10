Matt Murdock otrzyma nowy strój. Kostium z Daredevil: Born Again na NYCC

Fot. Marvel

Fani Netflixowego Daredevila mają wiele powodów do radości w ostatnich latach. Gdy wydawało się już, że nadzieja umarła, a Charlie Cox nie przywdzieje z powrotem czerwonego kostiumu, do akcji wkroczył Kevin Feige i MCU. Matthew Murdock pojawił się już w kilku projektach filmowych i serialowych z Kinowego Uniwersum Marvela. Dostanie również własny serial, czyli Daredevil: Born Again. Będzie to luźna kontynuacja tego, co zaprezentowano w trakcie trzech sezonów, gdy serial należał do Netflixa.

W sieci pojawiło się już kilka zdjęć z planu, a nawet nieoficjalny zwiastun. Można było w nim zobaczyć, że powróci mrok i brutalność. Zmieni się natomiast strój głównego bohatera, który był inny już w Mecenas She-Hulk. Fanów jednak nie cieszy brak charakterystycznego symbolu, którego nadal się nie doczekali.

W trakcie trwającego New York Comic Con znaleziono wystawę, która w pełnej okazałości prezentuje nowy strój Daredevila, a także jego arcyłotra, czyli Wilsona Fiska, zwanego Kingpinem. Dawid Muszyński z redakcji naEKRANIE uchwycił dla Was, jak się on prezentuje.

fot. Dawid Muszyński