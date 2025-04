Epickie starcie superbohaterów ze złoczyńcami. Zapowiedź nowej sagi

Fot. Marvel Comics

Nadchodzi epickie komiksowe wydarzenie zatytułowane Bring On the Bad Guys, w którym zobaczymy najbardziej znanych złoczyńców Marvela w akcji. W serii pojawią się między innymi Doktor Doom, Zielony Goblin, Abominacja, Loki, Red Skull, Dormammu i Mefisto. A to dopiero początek.

Żeby odpowiednio zapowiedzieć wydarzenie, Marvel pokazał dwadzieścia wariantów okładek. Na każdej z dni przedstawiono spektakularną walkę z udziałem jednego z legendarnych złoczyńców. Niektóre starcia będą bardzo klasyczne, na przykład Doktor Doom znów zmierzy się z Ludzką pochodnią, a Dormammu ze swoim nemezis Doktorem Strange. Inne są już mniej oczywiste, chociażby Maestro kontra Emma Frost czy Onslaught naprzeciwko Thora.

Bring On the Bad Guys – warianty okładek Marvela

Wszystkie okładki możecie zobaczyć w poniższej galerii: od Immortal Thor #24 przez Avengers #27 po Incredible Hulk #26.

Bring On the Bad Guys będzie składało się z siedmiu one-shotów. Numery będą ukazywać się w USA w czerwcu 2025 roku. Dajcie znać, która okładka najbardziej Wam się podoba!