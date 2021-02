Marvel - Knull traci przewagę nad Avengers! Venom znalazł jego najsłabszy punkt

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel ustawia już fundamenty pod finałowe rozstrzygnięcia w wydarzeniu King in Black. Szalę w gigantycznej bitwie Knulla z Avengers zdaje się przechylać komiks Venom #33, będący jednym z tie-inów do zasadniczej serii. To właśnie w nim zmarły wcześniej Eddie Brock zdołał odkryć bodajże najsłabszy punkt Króla w Czerni. Wygląda też na to, że jego syn, Dylan, na placu boju z armią złoczyńcy jest jeszcze potężniejszy, niż zakładaliśmy.

Przypomnijmy, że zepchnięty przez Knulla z dachu wieżowca Brock odniósł śmiertelne obrażenia w wyniku tego upadku - nie pomogła nawet próba uzdrowienia go poprzez połączenie z symbiontem, której podjął się Iron Man. Eddie po śmierci trafił do tzw. "Ula", za pomocą którego Król w Czerni kontroluje swoich podwładnych. Już wcześniej ujawniono, że bohater razem z Rexem Stricklandem i Flashem Thompsonem szuka drogi ucieczki z tego miejsca i jest w tym niezwykle zdeterminowany.

Więź Venoma z Knullem ma szczególny wymiar; pierwszy jest w stanie wyczuć każdy, najmniejszy nawet ból władcy symbiontów. W najnowszym zeszycie Brock zauważył więc, że potwory w niewytłumaczalny sposób uwalniają się z "Ula" wtedy, gdy w rzeczywistym świecie Dylan wypędza je swoją mocą z ciał herosów (szerzej o tym wątku za chwilę). Eddie jednak na tym nie poprzestał; później udał się bowiem do "Bożego Ula", ścisłego centrum lokacji, w którym wszystkie symbionty są w dosłowny sposób połączone z Knullem.

Zaskakuje przede wszystkim sposób owego połączenia - w "Bożym Ulu" znajdują się szklane więzienia, w których przetrzymywane są potwory, tak, aby nie wyrządziły żadnej krzywdy swojemu stwórcy. Brock ostatecznie tłucze szkło, tym samym uwalniając przetrzymywane w nim symbionty - te, powodowane chęcią zemsty, zwracają się przeciwko Knullowi. Nie ma żadnych wątpliwości, że Król w Czerni traci w ten sposób przewagę w bitwie z Avengers; teraz będzie musiał walczyć na dwóch frontach jednocześnie.

Równolegle do powyższych wydarzeń toczy się akcja w rzeczywistym świecie. Dylan Brock, hybryda symbionta i człowieka, mający potężną moc i władzę nad symbiontami, zaczął je w brutalny sposób wypędzać z ciał herosów, m.in. Kapitana Ameryki. Mając u swojego boku Spider-Mana, Wolverine'a, Blade'a, Thora i innych, Dylan zadał poważne obrażenia armii Knulla, dziesiątkując jego zastępy.

