Marvel - Knull ma kłopot; potężny miecz w King in Black. Carnage gra na... gitarze śmierci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel prezentuje kolejne zapowiedzi tie-inów do zasadniczej serii wydarzenia King in Black. Dzieje się w nich sporo; do gry na dobre wkracza przyszły bohater MCU, Black Knight, który w boju z armią Knulla wykorzysta niezwykle potężny miecz, Black Cat zyskała zupełnie nowe moce połączone z magią Asgardu, a kontrolujący ciało Mary Jane Watson Carnage będzie walczył przy pomocy nietypowej broni, już teraz nazwanej "gitarą śmierci".

Dane Whitman aka Czarny Rycerz to jedna z tych postaci, które miały być największą nadzieją ludzkości w batalii z Królem w Czerni. Wszystko dzięki używanemu przez niego i obwarowanemu magicznymi zaklęciami ostrzu Ebony Blade; to właśnie ono na przestrzeni dziejów pomagało herosowi w powalaniu kolejnych smoków. Z zapowiedzi zeszytu King in Black: Black Knight #1 wynika, że protagonista tym razem zmierzy się w Szanghaju z jednym z smoków symbiontów Knulla, a działanie miecza raz jeszcze doprowadzi do mrocznej przemiany w nim samym. Nadchodząca walka ma również ujawnić sekrety związane z przeszłością herosa.

Z innego tie-inu, Gwenom vs. Carnage #1, dowiedzieliśmy się, że ulubieniec Króla w Czerni, Carnage, opanował ciało Mary Jane Watson. Wiemy już, że w kolejnej odsłonie tej serii walka pomiędzy tytułowymi postaciami będzie kontynuowana. Co ciekawe, Carnage po dotarciu do sklepu muzycznego wykradnie jedną z gitar, aby później połączyć ją z symbiontem i stworzyć w ten sposób jedyny w swoim rodzaju topór bitewny.

Coraz śmielej na placu boju z Knullem poczyna sobie Black Cat. Przypomnijmy, że całkiem niedawno to właśnie ona uwolniła przetrzymywanego przez złoczyńcę Doktora Strange'a. W trakcie tego wydarzenia doszło w niej jednak do wielkiej przemiany: antybohaterka przejęła bowiem kawałek magicznego drzewa z Asgardu, który z miejsca dał jej niezwykłe moce i zmienił jej wygląd. Materiały promocyjne do King in Black: Black Cat #3 zdradzają, że protagonistka będzie dzięki temu siać spustoszenie wśród symbiontów Króla w Czerni.

Zobaczcie plansze z wszystkich powyższych komiksów:

King in Black: Black Knight #1 - plansze