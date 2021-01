Marvel - oto Daredevil po spotkaniu Knulla. Z symbiontami walczą Deadpool i... Wu-Tang Clan

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel rozwija wydarzenie King in Black - tym razem na drodze Knulla znaleźli się Daredevil i Deadpool. Zwłaszcza spotkanie pierwszego z nich z Królem w Czerni zapadnie w pamięć wszystkim czytelnikom Domu Pomysłów. Przebywający w więzieniu Matt Murdock został bowiem zamieniony przez złoczyńcę w symbionta.

W zeszycie Daredevil #26 scenarzysta Chip Zdarsky kontynuuje wątek, który skupia się na odsiadującym wyrok za zabójstwo tytułowym bohaterze - przypomnijmy, że na mocy ugody robi to w masce Diabła Stróża. Protagonista zaczyna zauważać, że symbionty przedostają się do więziennego budynku; początkowo z nimi walczy, by później usłyszeć głos samego Króla w Czerni. Antagonista mówi:

Jestem Knull. To już czas. Właśnie tworzymy więzi. By być lepszym... Nie chcesz być lepszym? Usłysz mnie. Usłysz mój głos wewnątrz siebie, tak, jak ja słyszę twoje serce. Jesteś nieustraszonym. Ja jestem czystą mocą. Jako jedność... będziemy niepowstrzymani.

Jakby tego było mało, Knull za pomocą symbionta opanował także Tyfusową Mary, która dopiero co zaczęła pracować w ochronie burmistrza Nowego Jorku, Wilsona Fiska aka Kingpina. Antagonistka po przemianie zmierzyła się z następczynią Murdocka w Hell's Kitchen, Elektrą.

Równie ciekawe jest w innym tie-inie King in Black, zeszycie Deadpool #10. Będący obecnie królem nowojorskich potworów Wade Wilson wybrał ostatecznie własny oddział do walki z Knullem. W jego skład weszli Sauron, Elsa Bloodstone, Night Wolf, Kohlaab, Fishhead, Mister Frost i miniaturowy rekin Jeff, ulubieniec Pyskatego Najemnika i czytelników, którzy widzą w nim jedną z najsłodszych postaci uniwersum. Sęk w tym, że po ataku smoka ostatni z nich został przemieniony w krwiożerczego symbionta.

Jak na dobrego władcę przystało, Deadpool nie zostawił poddanego w potrzebie. Pamiętacie już zapewne, że doskonałym straszakiem na potwory Knulla są fale dźwiękowe. To właśnie dlatego Wade Wilson przyłożył zamkniętego w bańce rekinka do wielkiego głośnika, z którego zaczęły wydobywać się piosenki Wu-Tang Clanu. Ich moc sprawcza i natężenie dźwięku były tak olbrzymie, że dosłownie wyrwały symbionta z ciała Jeffa.

Nieco wcześniej Pyskaty Najemnik musiał sam zmierzyć się z pochłaniającą jego ciało infekcją. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się symbionta, Deadpool postanowił wykorzystać motyw z komiksów The Walking Dead i odciąć zarażoną rękę. Później stwierdził, że ostatnio zdecydował się na podobny manewr, wysadzając samego siebie w powietrze.

Zobaczcie plansze z obu komiksów, dokumentujące powyższe wydarzenia:

Daredevil #26 - plansze

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Kolejny zeszyt zasadniczej serii eventu, King in Black #4, zadebiutuje w USA 17 lutego.