Marvel - Loki w tym barze nie popije. Doktor Strange podał powód zakazu wstępu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Captain Marvel #28, w którym Carol Danvers dostała zupełnie nowy strój - wiemy już, że ma on jej pomóc w lepszym kamuflażu, a także symbolicznie wyraża zainteresowanie bohaterki magicznymi mocami. Uwagę czytelników skupiła jednak inna sytuacja z tego komiksu. Jak się bowiem okazuje, Loki ma zakaz wstępu do jednego z barów dla czarodziejów; Doktor Strange podał powód tej sytuacji.

Kapitan Marvel poszukuje obecnie nauczyciela w kwestii korzystania ze zdolności magicznych. Docelowo mają one jej pomóc w zapobiegnięciu realizacji wizji przerażającej przyszłości, w której sama niedawno się znalazła. O pomoc zwróciła się do Doktora Strange'a, który - zanim odmówił - postanowił pokazać jej, jak wygląda obcowanie z magią przez jeden dzień. To właśnie dlatego zabrał ją dla przeznaczonego dla czarodziejów Baru bez Nazwy.

Później dowiedzieliśmy się, że przy drzwiach do niego znajduje się specjalne zaklęcie, które uniemożliwia Lokiemu wejście do środka. Skąd wynika ta polityka? No cóż, gdy bóg podstępu wszedł do poprzedniego Baru bez Nazwy sprawił, żebar zniknął. Zobaczcie sami:

Captain Marvel #28 - plansze