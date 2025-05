Gwiazda MCU o niemal śmiertelnym wypadku: „Nie chciałem wracać”

Marvel

Jeremy Renner opisał moment zaraz po wypadku, w którym – jego zdaniem – na chwilę umarł. Gwiazda serialu Hawkeye z MCU opisała tę chwilę jako coś cudownego i magicznego.

Mogę tylko powiedzieć, że to wielka ulga. Niesamowita i cudowna ulga, być wyrwanym ze swojego ciała. To najbardziej ekscytujący spokój, jaki możesz kiedykolwiek poczuć. [...] Nie widzisz niczego poza tym, co widzisz okiem umysłu: że jesteśmy złożeni z atomów, DNA i ducha. To największa dawka adrenaliny, jaka może być, ale spokój, jaki jest z nią w pakiecie, to coś wspaniałego. To było tak magiczne.

Gwiazda MCU o wypadku: „Nie chciałem wracać”

Jeremy Renner następnie powiedział coś, co może zaskoczyć wielu fanów: właśnie dlatego nie chciał wracać do życia.

Nie chciałem wracać. Pamiętam, zostałem przywrócony do życia i byłem tak wkurzony. [...] Znów widziałem swoją gałkę oczną: „Cho***a, jestem z powrotem”. Spojrzałem na moje nogi: „To będzie potem boleć”. Pomyślałem w końcu: „W porządku, pozwól mi dalej oddychać”.

Jeremy Renner został „kapitanem swojego okrętu”

Jeremy Renner wyjaśnił, że incydent pomógł mu zyskać całkiem nową perspektywę. Choć początkowo nie chciał wracać, kiedy rzeczywiście odżył — bo tak opisuje to zdarzenie — postanowił naprawdę żyć na własnych warunkach i być „kapitanem swojego okrętu”.

Wsiadasz albo wysiadasz, mam to w dupie. Będę żył na własnych warunkach i nikogo innego. Widzę wszystko wyraźnie — biały szum został usunięty.

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o wypadku i przemyśleniach aktora na jego temat, nasza redaktorka Kaja Grabowiecka napisała recenzję jego książki Jeremy Renner. Mój następny oddech. Wystarczy kliknąć w link.

