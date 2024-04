Matrix 5 - fani mają mieszane uczucia względem nowego filmu. Brak Wachowskich kością niezgody

materiały prasowe

Reklama

W sieci zawrzało po ogłoszeniu, że powstanie kolejna część kultowej serii Matrix. Tym razem jednak nie będzie odpowiedzialna za tę produkcję żadna z sióstr Wachowskich, które odpowiadały dotychczas za realizację każdej z nich. Tym razem nowym filmem dla Warner Bros. zajmie się Drew Goddard, który przede wszystkim został doceniony w świecie kina za scenariusze do między innymi: Cloverfield, Marsjanina czy World War Z z Bradem Pittem.

Matrix 5 - reakcje fanów

Fani są w tej kwestii podzieleni, ale wśród większości panują pewne obawy. To Wachowskie zbudowały tę serię od podstaw i znały ją jak własną kieszeń. Dla wielu z nich stworzenie kolejnej produkcji bez żadnej z nich jest oburzające. Inni z ostrożnością czekają na kolejne doniesienia z powodu sympatii do reżysera.

Jordan Woodson

Matrix Zmartwychwstania Tworzenie Matrixa 5 bez którejkolwiek z Wachowskich odpowiedzialnych za scenariusz lub reżyserię jest zaprzeczeniem całego

https://twitter.com/jordanjwoodson/status/1775563460513812767

Ben Travis

Jestem mocno skonfliktowany. Drew to świetny reżyser, ale Matrix to Wachowskie, a Wachowskie to Matrix. A rzeczy, które sprawiły, że Matrix Zmartwychwstania był tak dobry, były rzeczami, które tylko one by wybrały do zrobienia.

https://twitter.com/BenSTravis/status/1775584057725759639

MrCjprice

Trylogia Matrixa to jedne z moich ulubionych filmów wszechczasów... Matrix 5 niebędący dziełem Wachowskich wzbudza we mnie niepokój, ale lubię Drew Goddarda dlatego czekam z ostrożnością.

https://twitter.com/mrcjprice193/status/1775570265323327948

TheRealMattC

Matrix 5? Wiecie co? Dajcie mi to. Pozwólcie innym reżyserom pobawić się w piaskownicy. Lucas oddał komuś innemu Imperium kontratakuje i Powrót Jedi, a były to świetne filmy.

https://twitter.com/TheRealMattC/status/1775610043368456210

Luigi Kawasaki & MiscRave

Szkoda, że Wachowskie odeszły, ale czekam z ekscytacją na Matrixa 5. Lubiłem Zmartwychwstania. Niekoniecznie chce powrotu Neo, ale nowa obsada mogłaby wrócić. Albo może mieć to miejsce w innym przedziale czasowym. Wszystko jest okej.

https://twitter.com/miscrave/status/1775640823616442470