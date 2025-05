Tak prezentuje się Sentry w swoim kostiumie! Widok zza kulis Thunderbolts*

Ryan Dempsey udostępnił na swoim profilu na Instagramie nowe ujęcie zza kulis najnowszego hitu spod skrzydeł Marvela, Thunderbolts*. Na razie to najlepszy widok, jaki mamy na kostium tej postaci.

Niedawno Lewis Pullman opowiedział o swoim doświadczeniu związanym z zagraniem Boba/Sentry dla GQ.

To było dla mnie bardzo osobiste, aby przedstawić to w sposób dokładny i wrażliwy, a jednocześnie przystępny dla ludzi na całym świecie.

W pewnym sensie zawsze miałem naiwne marzenie, żeby połączyć moje doświadczenia z pracy socjalnej z filmem, co było dość trudne do zrealizowania, ale pod wieloma względami ta postać i ten film wydają się być pierwszym momentem, kiedy naprawdę udało mi się to połączyć, ponieważ ta postać mierzy się z rzeczami, z którymi sam się zmagałem.

Kiedy [reżyser Jake Schreier] go opisał, byłem jak: "Tak naprawdę nie potrafię wyobrazić sobie siebie jako żadnego innego bohatera Marvela". Superbohater, którego słabością jest depresja i trauma — myślę, że jest w tym wiele do odkrycia.