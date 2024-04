Nowy Matrix ogłoszony! Inny filmowiec opowie historię w tym świecie!

fot. materiały prasowe

Warner Bros. zaskoczył i oficjalnie ogłosił, że powstanie nowy Matrix. Jego reżyserem i scenarzystą został doceniany Drew Goddard, więc po raz pierwszy inny filmowiec będzie mógł opowiedzieć historię osadzoną w tym uniwersum. Lana Wachowski, współtwórczyni serii, pełni rolę producentki wykonawczej. Na tym etapie nie ujawniono fabularnego związku z poprzednimi częściami i czy jakieś postacie tutaj się pojawią. Szczegóły nie są znane.

Nowy Matrix - Drew Goddard ożywi serię?

Drew Goddard to przede wszystkim doceniany i uznany scenarzysta z sukcesami na koncie. Napisał scenariusze takich filmów jak Marsjanin, Cloverfield czy World War Z. Jako reżyser i scenarzysta pracował nad filmami Dom w głębi lasu oraz Źle się dzieje w El Royale.

- Nie przesadzę, jeśli powiem, że filmy z serii Matrix zmieniły kino, jak i moje życie. Artyzm Lany i Lilly inspiruje mnie każdego dnia. Jestem wdzięczny za szansę na opowiadanie historii w ich świecie - powiedział Drew Goddard.

Na ten moment żadne dodatkowe szczegóły nie zostały ujawnione i nie ma absolutnie żadnych przecieków o tym, z czym mamy do czynienia. Nie wiadomo więc czy to fabularna kontynuacja, czy nowa historia z innymi bohaterami osadzona w tym samym świecie. Tak jednak osoba z Warner Bros. tłumaczy wybór reżysera:

- Drew przyszedł do Warner Bros. z nowym pomysłem, który sądzimy będzie niezwykłym sposobem na rozbudowę świata Matrixa. Jednocześnie honoruje on to, co Lana i Lilly rozpoczęły 25 lat temu i oferuje unikalną perspektywę wynikającą z jego miłości do serii i postaci.