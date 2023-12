Matthew Perry - jak zmarł aktor? Ujawniono przyczynę śmierci

Fot. Materiały prasowe

Matthew Perry, znany wielu widzom jako Chandler Bing z serialu Przyjaciele, zmarł 28 października 2023 roku. Do tej pory przyczyny śmierci były nieznane, jednak prestiżowy portal Variety wreszcie ujawnił przyczynę śmierci.

Matthew Perry - ujawniono przyczynę śmierci

Jak wynika z raportu toksykologicznego, sporządzonego przez Biuro Lekarza Sądowego hrabstwa Los Angeles, Matthew Perry zmarł w wyniku „ostrego działania ketaminy”. Według doniesień aktor przechodził terapię z jej udziałem z powodu depresji i stanów lękowych.

Potwierdzono, że śmierć była wypadkiem, na który wpłynęło kilka czynników: utonięcie, choroba niedokrwienia serca i skutki przyjmowania buprenorfiny (leczy się tym uzależnienie od opioidów), a także wspomniane przyjmowanie ketaminy. Śmiertelne skutki miały nadmierna stymulacja układu sercowo-naczyniowego i depresja oddechowa.

Oświadczenie obsady Przyjaciół po śmierci Matthew Perry'ego

Przypominamy, że ekranowi Przyjaciele wydali oświadczenie w sprawie śmierci Perry'ego, które udostępnił magazyn People. W krótkim, aczkolwiek niezwykle poruszającym komunikacie czytamy:

Wszyscy jesteśmy całkowicie zdruzgotani odejściem Matthew. Byliśmy dla siebie kimś więcej niż tylko kolegami z obsady. Jesteśmy rodziną. Jest tak wiele do powiedzenia, ale teraz poświęcimy chwilę na żałobę i przepracowanie tej niewyobrażalnej straty. Z czasem powiemy więcej, o ile będziemy w stanie. Na razie nasze myśli i uczucia są z rodziną Matty'ego, z jego przyjaciółmi i wszystkimi osobami na świecie, które go kochały.

Pod powyższym oświadczeniem podpisali się Cox, Aniston, Schwimmer, LeBlanc i Kudrow.

Nie jest żadną tajemnicą, że inne gwiazdy Przyjaciół pomagały Perry'emu w jego walce z uzależnieniem i innymi trudnościami życiowymi. W zeszłorocznym wywiadzie z Diane Sawyer zmarły aktor wyznał, że Aniston pozostawała z nim w stałym kontakcie i "najczęściej wyciągała pomocną dłoń". "Jestem za to dozgonnie wdzięczny" - dodał wówczas Perry. Kudrow napisała z kolei przedmowę do książki kolegi z planu o tytule Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz.

Jennifer Aniston pisała z Matthew Perrym w dniu śmierci

Za Jennifer Aniston niedawno udzieliła swojego pierwszego wywiadu po śmierci Matthew Perry'ego, w którym stwierdziła:

Był szczęśliwy. Był zdrowy. Rzucił palenie. Wracał do formy. Był szczęśliwy - to wszystko, co wiem.

Jak informuje portal Variety, Reese Witherspoon, koleżanka z planu The Morning Show, trzymała wzruszoną Jennifer Aniston za rękę, gdy ta ocierała łzy.

Dosłownie pisałam z nim tego ranka, to zabawne, Matty. Nie był w bólu. Nie przechodził przez trudny okres. Był szczęśliwy.

Aktorka kontynuowała:

Chcę, by ludzie wiedzieli, że był naprawdę zdrowy. I że wracał do zdrowia. Starał się, pracował bardzo ciężko. [...] Tęsknię za nim bardzo, wszyscy tęsknimy. Matko, potrafił nas naprawdę rozśmieszyć.

Jennifer Aniston dodała, że ma nadzieję, że Matthew Perry będzie wiedział, że był kochany w sposób, w jaki nigdy nie myślał, że jest.

Najlepsze role Matthew Perry’ego

