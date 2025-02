UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Prime Video

Reklama

Hit Prime Video powrócił z 3. sezonem na platformę. W czwartek miały premierę trzy pierwsze odcinki nowej serii. W niej główny bohater trafia do organizacji przestępczej, gdzie działa pod przykrywką. Choć nie może opuszczać posiadłości to znajduje sposób, aby spotkać się z agentami DEA. Schodzi po skałach i przepływa przez niebezpieczne wody.

Nasza spoilerowa recenzja premiery 3. sezonu Reachera

Alan Ritchson o wodnych scenach

W serialu wydaje się, że dla Reachera przepłynięcie w samych majtkach przez wzburzone fale nie było trudnym zadaniem. Ale Alan Ritchson, który wciela się w głównego bohatera przyznał ze śmiechem w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że było ciężko.

Ta praca w wodzie była dość trudna, a rozbieranie się i czołganie nago po tych zimnych, mokrych skałach nie było dla mnie najfajniejsze ani dla prawie każdego, kto oglądał — ale zrobiliśmy to, ponieważ kochamy ten serial.

fot. Prime Video

Ucieczka Reachera przez wodę pochodzi z powieści Lee Childa pt. Siła perswazji. Aktor miał nadzieję, że twórcy nie będą chcieli tego zekranizować.

Po przeczytaniu książki, która mi się podobała, to był jedyny [fragment], co do którego pomyślałem: "Mam nadzieję, że to pominiemy". Może [Reacher] po prostu będzie czołgać się po trawniku, może pozostanie w trawie. Ale nie, tak naprawdę zbudowaliśmy większość tego świata w gigantycznym krytym basenie. Mieliśmy urządzenie do wytwarzania fal.

Ritchson był pod wrażeniem ogromnej scenografii, jaką zbudowano do Reachera.

Odwiedzili mnie goście, którzy pracowali na planach za 400 milionów dolarów, jak Aquaman, i na planach, które są po prostu ogromnymi scenografiami wodnego świata, i mówili: "Nigdy nie widziałem czegoś takiego w przypadku wodnych scen". Więc tak, to było szalone.

Te wodne sceny przywołały "wstrząsające" wspomnienia z pierwszej ważnej roli, jaką odegrał aktor w swojej karierze. Zagrał Aquamana w serialu Tajemnice Smallville i przyznał, że było całkiem podobnie podczas kręcenia wodnej sceny w Reacherze.

Ponieważ woda była zimna, a kiedy byłem dzieckiem w Smallville, byliśmy w jeziorze polodowcowym. Temperatura była tuż powyżej zera i trochę przypominało to Toronto, gdzie ponownie kręciliśmy. Więc miałem flashbacki – to jest mój Wietnam.

fot. The CW

Reacher - premiera 4. odcinka serialu 27 lutego na Prime Video.

Tutaj możecie przeczytać naszą bezspoilerową recenzję z sześciu pierwszych odcinków 3. sezonu Reachera.