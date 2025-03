Max zmieniło logo. Bliżej mu teraz do HBO niż Disney+?

Fot. Materiały prasowe

Platforma streamingowa Max zmieniła logo. Porzuciła wyróżniający się niebieski kolor na monochromatyczną paletę. Z pewnością łatwiej ją przez to skojarzyć z HBO. Logo serwisu Apple TV+ również ma stonowane barwy i jest kojarzone z poważnymi treściami dla dorosłych widzów. Być może w ten sposób Max pragnie zasygnalizować, że od tej pory będzie skupiać się właśnie na takich produkcjach. Szczególnie, że w ostatnim czasie wydaje się zmniejszać treści dla najmłodszych widzów – usunięto na przykład kilka produkcji ze Zwariowanych Melodii z serwisu.

Wcześniej logo Max było fioletowe. Później stało się niebieskie, a firma wyjaśniła, że to powszechnie najbardziej lubiany kolor, stąd taka decyzja. Tym samym Max dołączyło do grona wielu serwisów streamingowych, które używają go w swoim marketingu, w tym Disney+, Paramount+ i Amazon Prime Video. Teraz ponownie zmieniono paletę i aktualnie logo jest monochromatyczne.

Przedstawiciel Warner Bros. Discovery nie odpowiedział na prośbę o komentarz Variety.