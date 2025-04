Jak zakończy się Outlander? Aktorka komentuje - wyciek tej informacji może być trudny

fot. Sony Pictures / Neil Davidson

Reklama

Caitriona Balfe odgrywa jedną z głównych ról w serialu Outlander. Wciela się w postać Claire Beauchamp Randall, wojennej pielęgniarki, która cofa się w czasie do XVIII-wiecznej Szkocji, gdzie poznaje wojownika Jamiego Frasera. Starz potwierdziło, że produkcja zakończy się na 8. sezonie, a aktorka została zapytana przez Collidera o jego zakończenie.

Outlander: sezon 8 - Caitriona Balfe o finale

W wywiadzie Caitriona Balfe przyznała, że koniec zdjęć do Outlandera był bardzo emocjonalny - na plan przyszły nawet osoby, które już nie odgrywały żadnych scen. Niemniej jednak nie brakowało wzruszeń. Przy tym aktorka potwierdziła, że cała obsada nie jest pewna co do tego, jak serial się skończy. Nagrano przynajmniej kilka wariantów zakończenia.

- Nawet nie znam finału. Nakręciliśmy go na kilka sposobów i Matt [B. Roberts, showrunner i scenarzysta serialu - przyp. red.] zdecyduje, co uważam za świetne. Natomiast myślę, że widzowie będą usatysfakcjonowani. Przywróciliśmy sporo osób. Dużo się wyjaśnia.

Przypomnijmy, że serial opiera się na bestsellerowej serii książek Diany Gabaldon, która współpracowała również nad scenariuszem do wszystkich 91 epizodów. Twórcą serialu jest Ronald D. Moore.

Zobacz także: Wzruszające pożegnanie gwiazdy Outlandera: "Dziękuję, Jamie"