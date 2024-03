MCU - kto winny problemów i braku jakości? Producent Marvela komentuje - naprawa trwa

fot. Marvel/20th Century Studios

Brad Winderbaum to producent z ramienia Marvel Studios z wiedzą o tym, co się dzieje z MCU. Między innymi to on nadzoruje prace nad wszystkimi animacjami i właśnie z uwagi na premierę X-Men '97 w rozmowie z comicbook.com udzielił jako pierwszy oficjalnego komentarza o sytuacji w studiu.

MCU - problemy i brak jakości

Ostatnie kilka lat to utrata zaufania widzów przez Marvel Studios. Filmy i seriale były klapami, oceny były fatalne, a wszyscy narzekali, że MCU już się po tym nie podniesie. Były wyjątki jak 2. sezon Lokiego czy Strażnicy Galaktyki 3, ale te porażki były drogie i bardziej spektakularne. Porażki Marvels i Ant-Mana 3 doprowadziły do zmiany w samym MCU pod kątem fabularnym.

Kto winny? Oficjalnie jest to Bob Chapek, człowiek będący szefem Disneya przez krótki okres czasu, który nakazał Marvel Studios tworzyć jak najwięcej treści w jak najkrótszym czasie. Tak jak mówiono nieoficjalnie od miesięcy.

- Szczerze mówiąc, był nakaz tworzenia tak dużo treści dla Disney+, ile możemy, tak szybko, jak się da.

Producent też omawia zmianę strategii po powrocie na stanowisko szefa Disneya Boba Igera, który pełnił je przez wiele ostatnich lat i odpowiadał za największe sukcesy.

- Nagle doszło do zmiany. Mamy projekty ustawiać na odleglejsze daty, więc wszystko zostaje w piekarniku. Można dalej piec określone rzeczy. Ostatecznie powinno to sprawić, że wszystko będzie lepsze.

Stąd też opóźnienie wszystkich filmów i seriali, aby można było dopracować jakość i mieć pewność, że da się widzom coś dobrego. Winderbaum podkreśla, że właśnie po to wykorzystują ten czas, który mają poprzez przesuwanie premier na odleglejsze daty.

Winderbaum przyznaje, że Marvel Studios obecnie funkcjonuje bardziej jak tradycyjne studio. To determinuje cały nowy system i strategia. Dlatego pracują nad wieloma projektami, ale nie wszystkie zostaną wyprodukowane i nie trafią na ekrany.

W 2024 roku na ekranach kin pojawia się tylko jeden film MCU, czyli Deadpool & Wolverine.