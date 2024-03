Neil Gaiman miał stworzyć animowany serial o Thorze w MCU! Dlaczego anulowano projekt?

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Neil Gaiman to niezwykle popularny i wielokrotnie nagradzany pisarz, scenarzysta i redaktor, którego dzieła często pojawiały się na wielkim lub mniejszym ekranie, czego przykładem być Koralina, Dobry omen czy Sandman. Sam autor jest ogromnym fanem komiksów już od dzieciństwa, a teraz zdradził, że pracował on nad serialem animowanym o Thorze dla Marvel Studios, którego akcja miała rozgrywać się przed wydarzeniami z pierwszego filmu z Chrisem Hemsworthem w roli głównej.

Neil Gaiman o anulowanym serialu animowanym o Thorze

Neil Gaiman na swoim blogu opublikował wpis, w którym nie tylko podzielił się szczegółami na temat anulowanego projektu, ale zdradził też dlaczego do jego realizacji nie doszło.

Dawno temu, około 2006 roku, zostałem poproszony o stworzenie kreskówki o Thorze. Byłem bardzo podekscytowany. Powiedziano mi, że akcja miała się dziać przed filmem. Wsiąknąłem w postać Thora, przeczytałem wszystko, co zrobił Jack Kirby i wymyśliłem historię rozpisaną na kilka sezonów, która miałaby pokazywać drogę Lokiego, który przechodzi od wielbienia swojego starszego brata aż do momentu stania się tym złym. To wtedy mi powiedzieli, że postaci w moim serialu nie mogłyby się na żadnym etapie różnić od tego jakie są w filmie. To wtedy powiedziałem: "nie, dziękuję" i przerwałem prace.