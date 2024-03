Henry Cavill w MCU jeszcze w 2024 roku? Na TĘ postać nikt nie stawiał

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Giant Freakin Robot to portal, który w 99% tworzy zmyślone historie, które nigdy się nie potwierdzają. Jednak czasem jedną na dziesięć rzeczy trafiają - czyżby to było to? Gdy nieoczekiwanie rzetelny scooper CanWeGetSomeToast potwierdził ich historię, wszyscy nie kryją zaskoczenia. Do tego zawsze dobrze poinformowany MyTimeToShineHello podzielił się tym na Twitterze, dodając temu wiarygodności. Jest to jednak nadal plotka, nikt tego nie potwierdził, ani nie zdementował. Traktujcie to z dystansem.

Henry Cavill w MCU

Nieoficjalnie więc mówią, że Henry Cavill w filmie Deadpool & Wolverine zagra... jedną z alternatywnych wersji (wariantów) Wolverine'a. Fani mają podobno być bardzo zadowoleni z tego, jak będzie wyglądać. Na razie nikt się do tego nie odniósł, ale wielu zaczęło spekulować, czy to oznacza, że Henry Cavill zagra Wolverine'a, który będzie pochodzić z MCU i wróci później w większej roli, bo jak wiemy, wersja Hugh Jackmana jest z innego uniwersum. Fani zakładają, że Marvel Studios nie zatrudniałoby takiego aktora tylko dla zabawnego cameo i musi tu chodzić o coś więcej.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1768451005136466267

Gdy sugerowano powiązanie Henry'ego Cavilla z MCU, spekulowano o różnych postaciach na czele z Kapitanem Brytanią, ale nigdy konkretnie nie padło ogłoszenie ze strony Marvel Studios. Wiemy, że prędzej czy później będą oni wprowadzać nowych X-Menów do MCU, więc powoli muszą myśleć o obsadzaniu takich postaci. Hugh Jackman raczej pożegna się ostatecznie z Wolverine'em w Avengers: Secret Wars, czyli finale Sagi Multiwersum.

Źródło: Marvel

Czekamy na konkrety, potwierdzenie lub zdementowanie plotki. Deadpool & Wolverine pojawi się na ekranach w lipcu 2024 roku.