Mecenas She-Hulk - Marvel stworzył bohaterce profil na Tinderze. Przesunęlibyście w prawo?

Mecenas She-Hulk ma być prawniczym serialem komediowym od Marvel Studios. Bohaterką będzie Jennifer Walters (Tatiana Maslany), która w wyniku wypadku zmieni się w She-Hulk. Ze wcześniejszych materiałów promujących serial widzimy, że postać będzie próbowała poradzić sobie z drugą tożsamością, a także sławą, która przyjdzie do zielonej olbrzymki. Mogliśmy też zobaczyć, że bohaterka próbuje znaleźć drugą połówkę i dużo randkuje, korzystając między innymi z aplikacji randkowych. Teraz Marvel poszedł z tym motywem o krok dalej.

She-Hulk otrzymała bowiem profil na Tinderze. Użytkownik Twittera @jozopath spostrzegł, że podczas "swipowania" przez kolejne konta, natknąć można się na She-Hulk. Zawiera wszystko, co może mieć konto w tej aplikacji randkowej - zdjęcia oraz opis w bio. Po złapaniu pary z bohaterką serialu, dostajemy też wiadomość. Zobaczcie:

She-Hulk na Tinderze

Scenarzystka serialu, Jessica Gao skomentowała też w wywiadzie z The Direct motyw związany z Sokovia Accords. W filmie Kapitam Ameryka: Wojna bohaterów przepis ten podporządkowywał działania superbohaterów w USA. Później w MCU zostało to trochę zapomniane, ale główna twórczyni produkcji zapowiedziała, że dowiemy się, co stało się z tym dalej.

Premiera serialu 18 sierpnia w Disney+.