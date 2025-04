fot. Kepler Interactive

Reklama

Clair Obscur: Expedition 33 to debiutancki projekt francuskiego studia Sandfall Interactive, wydany pod skrzydłami Kepler Interactive. I wygląda na to, że jest to debiut, którego mogą im pozazdrościć inni twórcy. Recenzje, które pojawiły się wczoraj w sieci, nie pozostawiają złudzeń – to jedna z najlepszych produkcji tego roku.

Krytycy chwalą właściwie każdy element tej gry. Ogromne wrażenie robi wykreowany świat oraz emocjonująca, trzymająca w napięciu historia. Wysoko oceniany jest również gameplay, który łączy klasyczną rozgrywkę znaną z popularnych jRPG-ów z unikalnymi mechanikami i nowoczesnymi rozwiązaniami.

Średnia ocen Clair Obscur: Expedition 33 w serwisie Opencritic to 91/100 na podstawie 96 opinii krytyków. Poniżej możecie zapoznać się z fragmentami niektórych recenzji.

Wszystko w Clair Obscur: Expedition 33 to albo świeże podejście, które ukoi duszę tradycjonalisty, albo ekscytujący, śmiały skok w nowe terytorium - napisał Ryan Thompson-Bamsey z The Gamer.

Clair Obscur: Expedition 33 to fenomenalne RPG, opowiadające łamiącą serce historię i jednocześnie wprowadzające ekscytującą akcję do taktycznej, turowej walki - uważa Richard Wakeling z serwisu GameSpot.

Clair Obscur: Expedition 33 ma szansę zostać grą roku — i to stworzoną przez zespół liczący mniej niż 50 osób, co udowadnia, że pasja, oddanie, talent i wizja są znacznie ważniejsze niż ogromny budżet marketingowy, dziesiątki scenarzystów i techników czy znana marka - czytamy w recenzji FextraLife.

Clair Obscur: Expedition 33 to rzadkie RPG, które jest odważne pod względem mechaniki, osadzone emocjonalne i niezapomniane długo po zakończeniu napisów końcowych - taką opinię o grze przedstawił Josh Cotts z GameRant.

Premiera Clair Obscur: Expedition 33 już dziś, 24 kwietnia, na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra jest też dostępna w katalogu usługi Xbox Game Pass.