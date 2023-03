Men of War 2 sprawdzicie przed premierą. Otwarte testy multiplayer wystartowały

fot. Fulqrum Publishing

Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w testach trybu multiplayer Men of War II. To pierwsza okazja, by własnoręcznie przetestować nadchodzącą strategię czasu rzeczywistego autorstwa ukraińskiego studia Best Way. Testy potrwają do 27 marca, a dołączenie do nich jest bardzo proste. Wystarczy jedynie udać się na kartę tej produkcji na Steamie i kliknąć w przycisk znajdujący się w ramce z napisem "Dołącz do Men of War II Playtest".

Wersja próbna zawiera całkiem sporo zawartości: cztery tryby multiplayer, pięć zróżnicowanych map oraz dziewięć misji wchodzących w skład samouczka dla jednego gracza, dzięki którym będzie można przyswoić podstawy oraz opanować wszystkie najistotniejsze mechaniki i systemy rozgrywki. Na przetestowanie czekać będzie także 80 z ponad 300 jednostek, jakie znajdą się w pełnej wersji.

Men of War 2 - zwiastun testów multiplayer

Men of War II ma zadebiutować w 2023 roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona.