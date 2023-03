Diablo 4 - chcecie wyciągnąć jak najwięcej z bety? Ta interaktywna mapa Wam w tym pomoże

fot. mapgenie.io

W dniach 24-26 marca wszyscy zainteresowani gracze na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X mogą wziąć udział w otwartych testach beta Diablo 4. Obejmują one obszar pierwszego aktu, a więc region o nazwie Strzaskane Szczyty. Okazuje się, że na osoby, które zdecydują się sprawdzić grę przed premierą, czeka naprawdę sporo zawartości. Doskonale pokazuje to interaktywna mapa, którą opublikowano na stronie MapGenie.

Mapa pozwala zobaczyć umiejscowienie najistotniejszych elementów, takich jak lochy, piwnice, ołtarze Lilith czy zadania poboczne. Korzystając z menu można pokazywać lub ukrywać wybrane znaczniki, co pozwala zwiększyć przejrzystość. Narzędzie to może okazać się pomocne zwłaszcza dla osób, które zamierzają poświęcić cały weekend i zobaczyć wszystko, co przygotowali deweloperzy.

fot. mapgenie.io

Diablo IV - premiera już 6 czerwca 2023 roku. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń z testów.