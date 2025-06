Obcy: Ziemia to dopiero początek. Aktorka dostała główną rolę w nadchodzącym filmie sci-fi

fot. Patrick Brown/FX

O czym jest fabuła Animy? Historia nadchodzącego filmu science fiction opowiada o samotnym starszym mężczyźnie, którego gra Takehiro Hira. Bohater zdaje sobie sprawę, że jego pamięć zaczyna szwankować i postanawia przejść eksperymentalny zabieg ładowania wspomnień. W dotarciu do ultranowoczesnego ośrodka, w którym zostanie wykonana operacja, ma pomóc mu młoda kobieta, w którą wcieli się Sydney Chandler. W ten sposób oboje wyruszają razem w podróż po kraju, w której przystankiem końcowy jest właśnie placówka badawcza.

Sydney Chandler zagra w nadchodzącym serialu Obcy: Ziemia. Znamy ją również z takich produkcji jak Nie martw się, kochanie, Sugar i Pistol. Z kolei Takehiro Hira niedawno zachwycił widzów w Szōgunie. Za tę rolę był nawet nominowany do nagrody Emmy. W portfolio ma również takie produkcje jak Monarch: Dziedzictwo potworów, Giri/Haji: Powinność/Wstyd czy Gran Turismo.

Anima - kto wyreżyseruje nowy film sci-fi?

Film zostanie napisany i wyreżyserowany przez Briana Tetsuro Ivie, japońsko-amerykańskiego twórcę produkcji dokumentalnych. Na koncie ma między innymi takie tytuły jak Emanuel, The Queen of Basketball i Wildcat. Anima będzie jego pierwszy filmem fabularnym.

Zawsze uwielbiałem filmy drogi i jestem wdzięczny, że mam dwóch wybitnych aktorów, którzy będą mi towarzyszyć w tej podróży. Myślę, że widzowie będą naprawdę zaskoczeni kierunkiem, w jakim potoczy się ta historia – powiedział Tetsuro Ivie w oświadczeniu dla prasy.

W pisaniu scenariusza pomoże mu Brev Moss. Producentami są Kebrado i Fieldhouse Pictures. To na razie wszystko, co wiemy o projekcie. Dajcie znać, czy opis Was zainteresował.

