Mesjasz - serial anulowany. Netflix rezygnuje z 2. sezonu

Wygląda na to, że już nigdy nie dowiemy się, czy Al-Masih jest wybawcą i prawdziwym mesjaszem. Netflix anulował swój serial pt. Mesjasz - 2. sezonu nie będzie. Pierwszy sezon liczył 10 odcinków, a jego premiera odbyła się 1 stycznia 2020 roku. Finał sezonu był otwarty na kontynuację; opowieść została urwana w istotnym punkcie. O anulowaniu serii poinformował aktor Wil Traval za pośrednictwem Instagrama.

Fabuła rozgrywa się w momencie, gdy na Wschodzie pojawia się mężczyzna, który twierdzi, że jest Mesjaszem. Ani ludzie, ani służby specjalne nie mają pewności, czy rzeczywiście zesłał go Bóg, czy może mają do czynienia z kłamcą, ale zaczyna dokonywać cudów... tylko czy to na pewno nadnaturalne zdarzenia?

Mesjasz spotkał się z mieszanym odbiorem. Krytycy byli do niego nastawieni raczej chłodno, widzowie zdecydowanie bardziej przychylnie.

W obsadzie są Mehdi Dehbi, John Ortiz, Tomer Sisley, Melinda Page Hamilton, Stefania LaVie Owen, Sayyid El Alami, Jane Adams, Wil Traval, Fares Landoulsi, Dermot Mulroney, Beau Bridges oraz Michelle Monaghan.