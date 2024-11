Dlaczego origin Supermana i Batmana zostaje pominięty w DCU? James Gunn wyjaśnia

fot. DC Comics

Jeden z fanów DC zapytał Jamesa Gunna na platformie Threads o historię pochodzenia Supermana oraz Batmana. Internauta dostrzegł, że brak ukazania originów może utrudnić widzom nawiązanie emocjonalnej więzi z bohaterami. Wspomniał także o powstającym projekcie o Potworze z bagien jako kolejny dowód na to, że grupą docelową DCU są "hardkorowi czytelnicy komiksów" aniżeli szersza publiczność.

James Gunn odpowiada na zmartwienia fana DC

Oto, jak Gunn odniósł się do wpisu użytkownika Threads:

- Nie opowiadam znów originów Batmana i Supermana, bo każdy zna te historie. I nie wrzucaj Potwora z bagien do kąta. To projekt w fazie rozwoju, który właściwie ogłosiliśmy, i on jest niezwykle znaną postacią - nie tylko z najlepszych komiksów wszech czasów, ale również z sukcesywnej serii filmowej i własnego serialu telewizyjnego. Czegoś, co posiada niewielka garstka postaci DC.

Superman - fabuła, obsada, premiera

Tytułowy superbohater (David Corenswet) próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Do obsady należą również Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult oraz Gabriela de Faria.

Superman - premiera filmu została zaplanowana na 11 lipca 2o25 roku.