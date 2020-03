Michael Shannon jako Generał Zod w filmie o Supergirl? Aktor komentuje

W nieco gorszym okresie dla Warner Bros. i kinowego uniwersum DC, plany na kolejne projekty pojawiały się w ogromnej liczbie i niewiele z nich wciąż jest kontynuowanych. Wciąż jednak mówi się o powstaniu samodzielnego filmu o Supergirl, a za scenariusz odpowiedzialny jest Oren Uziel. Na razie nie pojawiają się żadne nowe informacje dotyczące produkcji, ale niedawno pojawiły się pogłoski, że studio rozważa udział w projekcie Michaela Shannona, który miałby powrócić do roli Generała Zoda. Co na to sam aktor?

Shannon wcielił się w Generała Zoda w filmie Człowiek ze stali w 2013 roku. Nie tylko minęło zatem sporo czasu od jego ostatniego występu w DCEU, ale też widzowie pamiętają los jego postaci, która została przecież uśmiercona przez Supermana. Aktor postanowił jednak skomentować pojawiające się w sieci plotki wiążące go z nowym projektem o Supergirl.

Wow, to interesujące. Przysięgam na Boga, nie żartuję - pierwszy raz słyszę to od Ciebie. Będę musiał to sprawdzić. Znowu ten Zod? Nie wiem - minęło trochę czasu. Jestem teraz trochę starszy i skrzypią mi kości - nie jestem pewien, czy mógłbym wykonać te wszystkie akrobacje.

Widzimy zatem, że do aktora nie dotarły żadne oficjalne zapytania. Dodał także, że ma nadzieję, że jeśli powstanie taki projekt, to będzie w niego zaangażowany Zack Snyder, z którym fantastycznie mu się pracowało.

Nie wiem kto stworzy ten film o Supergil, ale naprawdę cenię sobie doświadczenia pracy z Zackiem.

Fani spekulują, że aktor tylko się zgrywa i rzeczywiście jest coś na rzeczy. Nie znamy jednak jeszcze nawet odtwórczyni głównej roli, zatem na konkrety przyjdzie nam jeszcze poczekać.