Tales From the Borderlands Redux nadciąga? Do sieci wyciekł zwiastun

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Tales from the Borderlands to znakomita epizodyczna gra, która nie doczekała się jeszcze kontynuacji, jednak ta może się kiedyś pojawić. Wcześniej jednak prawdopodobnie będziemy mieli możliwość odświeżenia sobie fabuły oryginału, bo do sieci trafił zwiastun Tales from the Borderlands Redux.

Materiał pojawił się na forum Reddit i był nagraniem zwiastuna. Post szybko zniknął z sieci ale zdradzał, że gra zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jednak, czy wideo było wiarygodne - możliwe, że był to jedynie piskus jakiegoś internauty. Do czasu oficjalnej zapowiedzi warto więc traktować tę informację z dystansem.

Gdyby jednak odświeżone wydanie gry trafiło do sklepów nie byłby to pierwszy raz, kiedy nowy właściciel Telltale Games sprzedaje raz jeszcze tę samą grę. Tak było chociażby w przypadku Batman: The Enemy Within.