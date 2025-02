TĘ scenę Tom Cruise nakręcił ze złamaną stopą. "Po co mówić o niektórych kontuzjach?"

fot. Paramount Pictures

Mission: Impossible to seria, która zmieniła oblicze kina akcji i stała się jedną z najpopularniejszych w całym Hollywood. Wielka w tym zasługa Toma Cruise'a i niesamowitych wyczynów kaskaderskich, które z filmu na film stawały się coraz bardziej widowiskowe i ryzykowne, a przecież to właśnie gwiazda produkcji je wykonywała. W tym roku do kin trafi ostatnia część przygód Ethana Hunta, a Tom Cruise z tej okazji postanowił wrócić do przeszłości i opowiedzieć o jednej szalonej sytuacji.

Kampania promocyjna Mission: Impossible: The Final Reckoning powoli nabiera tempa. Tom Cruise udzielił wypowiedzi Empire, gdzie wrócił do 2. części z serii, która jest powszechnie uznawana za najgorszy spośród wszystkich filmów. Produkcja otwiera się sceną wspinaczki górskiej i nie trudno się domyślić, że to sam Cruise wspinał się po wielkiej górze. Sęk w tym, że robił to wszystko... ze złamaną stopą.

Chciałem zrobić sekwencję wspinaczkową. Podczas kręcenia w Australii mieliśmy problemy z pogodą. Padało przez 40 dni, a ja czułem się jak Noe. Studio mówiło: "Słuchaj, znajdźmy nowe miejsce do otwarcia filmu. Ciągle pada i goni nas czas." Każdego dnia ludzie przychodzili z innymi pomysłami na scenę otwierającą. Ale ja nie wiedziałem, jak inaczej rozpocząć ten film. [...] Udało mi się przekonać studio do tej sceny otwierającej. Nie dało się tam nawet ustawić kamery. Byłem zmęczony po podróży, nie wiedziałem jak skontaktować się ze studiem i nie mogliśmy kręcić, a była na mnie duża presja, bo to ja przez pół roku nie zgodziłem się na zmiany. Pamiętam, że obudziłem się następnego ranka i pomyślałem: "Musisz stawić temu czoła." Słońce wstaje, wiatru nie ma, temperatura rośnie. Wtedy pomyślałem: "Chodźmy na szczyt góry i zacznijmy kręcić teraz." [...] To, o czym ludzie nie wiedzą, to że jest moment, w którym skaczę z góry na dół, ale moja stopa była złamana. Nigdy o tym nikomu nie powiedziałem. Po co mówić o niektórych kontuzjach? Są takie, że musisz po prostu iść dalej. John Woo powiedział: "Mamy to!" A ja na to: "Nie, to wszystko musi być na jednym ujęciu. Próbujmy dalej." I to ujęcie znalazło się w filmie. Miałem dużo zabawy kręcąc ten film z Johnem. Wiedziałem, że ta sekwencja początkowa to jednocześnie nasza kampania marketingowa.

Dla przypomnienia, oto cała scena w pełnej okazałości:

