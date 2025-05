Ranking największych wrogów Punishera – z kim Frank Castle toczył najbrutalniejsze walk w komiksach Marvela?

fot. Marvel

Frank Castle to jedna z najbardziej nietypowych postaci w uniwersum Marvela. W świecie zdominowanym przez bohaterów takich jak Spider-Man czy Kapitan Ameryka — których przygody kierowane są głównie do młodszej publiczności — Punisher stanowił wyraźny kontrast. Castle nie tylko zabijał swoich przeciwników, ale robił to w sposób brutalny, łamiąc podstawową zasadę superbohaterskiego kodeksu: nie odbierać życia.

Punisher zadebiutował jako moralnie niejednoznaczny antagonista, jednak z czasem zyskał status pełnoprawnego protagonisty w swojej własnej serii. Marvel celowo wykreował tę postać, by przyciągnąć starszych odbiorców — fanów twardych filmów akcji i postaci w stylu Sylvestra Stallone’a czy Arnolda Schwarzeneggera. Frank Castle stał się uosobieniem mroczniejszego, bardziej realistycznego podejścia do sprawiedliwości i tym samym na stałe wpisał się w krajobraz komiksowej popkultury.

Kim są przeciwnicy Punishera? W odróżnieniu od wielu innych bohaterów Marvela, Frank Castle nie mierzył się z wszechpotężnymi kosmicznymi bytami ani demonami z piekła rodem (poza jednym wyjątkiem - szczegóły w zestawieniu). Zamiast tego jego wrogami są przestępcy z krwi i kości — bossowie mafii, skorumpowani funkcjonariusze i brutalni psychopaci.

Na naszej liście znajdziecie co prawda kilka rozpoznawalnych złoczyńców z komiksowego uniwersum, ale dominują tu postacie pozbawione nadprzyrodzonych mocy. To idealnie oddaje przyziemny, brutalny charakter opowieści o Punisherze. Frank Castle funkcjonuje na tzw. street levelu – w świecie ulicznych porachunków, gangów i mrocznych zakamarków miast, z dala od kosmicznych bitew i międzywymiarowych kataklizmów. W tej galerii nie znajdziecie więc Thanosa ani Magneto. Znajdziecie natomiast osoby, które mimo braku supermocy okazały się prawdziwymi potworami. Potworami w ludzkiej skórze.

Ranking największych wrogów Punishera

30. Bengal Zabójca o tragicznym dzieciństwie, który mści się na amerykańskich żołnierzach – jego ścieżka wielokrotnie krzyżowała się z Punisherem. Zobacz więcej

