Gdzie obejrzeć Rekruta? Jest data premiery online w Polsce w streamingu!

fot. materiały prasowe

Reklama

Rekrut to popularny serial o policjantach, który doczekał się już siedmiu sezonów. Najnowszy jest obecnie emitowany w telewizji, a wcześniejsze trafią na platformę streamingową. Disney+ ogłosił, że premiera nastąpi 1 kwietnia 2025 roku. Nie podano jeszcze, ile sezonów tego dnia pojawi się w serwisie, ale można przypuszczać, że będą to wszystkie dotychczasowe, poza najnowszym. Świetnie oceniany i lubiany serial będzie więc dostępny online.

Pełny zwiastun Balleriny

Rekrut w streamingu – gdzie oglądać?

Dotychczas sześć sezonów można było oglądać na Netflixie, jednak serwis stracił prawa do serialu. Produkcja naturalnie przeszła do Disney+, ponieważ Rekrut to serial telewizji ABC, należącej do Disneya.

fot. zrzut ekranu z Disney+

Rekrut – fabuła serialu

Bohaterem serialu jest John Nolan, najstarszy początkujący policjant w historii departamentu policji Los Angeles. W wieku, w którym inni są u szczytu kariery, on postanowił porzucić wygodne życie w małym miasteczku, by rozpocząć służbę w LAPD. Teraz, otoczony młodymi rekrutami po dwudziestce, musi odnaleźć się w nieprzewidywalnym, często niebezpiecznym, ale i pełnym humoru świecie policyjnej rzeczywistości. Zdeterminowany, by wykorzystać drugą szansę w życiu, stawia czoła nowym wyzwaniom i udowadnia, że nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia.