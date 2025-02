Kevin Spacey ostro odpowiada na zarzuty aktora: "Dorośnij"

fot. IMDb.com/Wilson Webb - © 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

W podcaście portalu The Hollywood Reporter Guy Pearce wspominał swoją współpracę z Kevinem Spaceyem na planie Tajemnic Los Angeles. Choć wcześniej poruszał ten temat, tym razem był bardziej otwarty. Przyznał, że czuł się "na celowniku" Spaceya, z wyjątkiem dni, gdy na planie pojawiał się "ładniejszy" aktor, Simon Baker. Teraz jednak Pearce chce nazywać rzeczy po imieniu, choć temat ten budzi w nim nieprzyjemne wspomnienia.

Fot. Materiały prasowe

Kevin Spacey reaguje na wypowiedź Guya Pearce'a

Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Dzień później Kevin Spacey zamieścił wideo na platformie X. Stwierdził, że nie chciał rozgrywać tej sprawy w mediach społecznościowych, natomiast Guy Pearce nie pozostawił mu innego wyboru.

- Pracowaliśmy razem dawno temu. Jeśli zrobiłem coś, co cię uraziło, mogłeś do mnie zagadać. Mogliśmy mieć tę rozmowę, ale zamiast tego zdecydowałeś się mówić do prasy. Teraz oczywiście wszyscy ubiegają się o moją odpowiedź na to, co powiedziałeś. Serio chcesz wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź? Dorośnij.

W nagraniu Spacey wspomniał również o sytuacji, gdy kolega z Tajemnic Los Angeles przyleciał do niego do Georgii, "aby spędzić z nim czas". Wówczas aktor był pochłonięty pracą nad Północą w ogrodzie dobra i zła. Zasugerował, że Pearce nie wspomniał o tym THR, ponieważ "nie pasowało to do narracji ofiary".

- Chcesz porozmawiać? Chętnie to zrobię, kiedykolwiek i gdziekolwiek. Możemy rozmawiać nawet na żywo tutaj, na X, jeśli chcesz. Nie mam nic do ukrycia. Ale Guy - musisz dorosnąć. Nie jesteś ofiarą.

THR zwrócił się do przedstawicieli Guya Pearce'a z prośbą o komentarz.

