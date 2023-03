Mission: Impossible 8 - popis kaskaderski Toma Cruise'a w powietrzu. Wyjawiono szczegóły

materiały prasowe

Każda część serii zaskakuje popisami kaskaderskimi Toma Cruise'a. Wygląda na to, że Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2 da fanom jeszcze więcej szokujących scen, które na długo zapadną w pamięć. Wiemy o tym dzięki prezesowi Paramount Global Bobowi Bakishowi, który ujawnił jedną z nich.

Mission: Impossible 8 - popis kaskaderski

Według niego w tym filmie jest scena akcji, w której Tom Cruise wychodzi z samolotu lecącego w powietrzu na ogromnej wysokości. Wszystko robione naprawdę bez green screenu i efektów komputerowych. Do tej pory mieliśmy scenę z samolotem w jednej z części, gdy Tom Cruise był przyczepiony do startującej dużej maszyny. Ta scena z ósemki to jednak coś bardziej szalonego.

Mission: Impossible 7 - pokaz testowy

Szef Paramountu zdradził, że odbył się wstępny pokaz testowy filmu i według niego widownia oszalała z wrażenia. Obiecuje, że to widowisko jest szalone i nieprawdopodobnie emocjonujące, a Tom Cruise jest w nim świetny.

Wszyscy oczekują, że kolejne szalone popisy duetu Tom Cruise i reżysera Christophera McQuarriego dadzą najlepszę odsłony serii. Przypomnijmy, że jedną z ról w obu częściach gra polski aktor Marcin Dorociński.

Mission: Impossible 7 - premiera w lipcu 2023 roku. Ósemka wejdzie w czerwcu 2024 roku.