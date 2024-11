Tony Todd nie żyje. Odszedł legendarny król horrorów

Fot. Materiały prasowe

Tony Todd zmarł 6 listopada w swoim domu w Los Angeles w wieku 69 lat. Rzecznik aktora potwierdził tę informację portalowi Deadline, ale przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Aktor-legenda wystąpił w ponad 240 filmach i serialach na przestrzeni lat. Był znany przede wszystkim jako kultowy Candyman z horroru Candyman z 1992 roku, ale nawet w małych rolach potrafił zapadać w pamięć. Często udzielał się również w dubbingu, dzięki swojemu charakterystycznemu głosowi.

Tony Todd — kariera

Jego pierwsze role nie były związane z horrorem. Na początku kariery mogliśmy go zobaczyć jako uzależnionego od heroiny sierżanta Warrena w klasyku Pluton, ale to nie wszystko. W latach 80. wystąpił w takich filmach jak Lean on Me, Kolory i Bird, choć największą popularność zdobył w latach 90. W 1990 roku zagrał w horrorze Noc żywych trupów, a później w kultowym Candymanie. Powrócił do tej roli w kontynuacji Candyman 2: Pożegnanie z ciałem oraz w współczesnym sequelu Candyman z 2021 roku. Warto też wspomnieć jego ważną rolę Williama Bludwortha z serii Oszukać przeznaczenie oraz czarny charakter w kultowym Kruku z 1994 roku. Po 2000 roku jego filmowe występy były głównie w kinie klasy B, w tym też dużo horrorów, ale jego charyzma zawsze dominowała na ekranie.

W telewizji Todd gościnnie występował w wielu serialach, takich jak 21 Jump Street, Night Court, MacGyver, Matlock, Jake and the Fatman, Law & Order, The X-Files, NYPD Blue, Beverly Hills 90210, Xena: Warrior Princess, Murder, She Wrote oraz w serii Star Trek, w tym The Next Generation, Deep Space Nine i Voyager. Można go również zobaczyć w Homicide: Life on the Street, Żar młodości, Krzyk, Dead of Summer i Chuck.

Dzięki charakterystycznemu głosowi Todd występował w dubbingach wielu animacji oraz gier, w tym Call of Duty i niedawno wydanej Marvel's Spider-Man 2, gdzie użyczył głosu Venomowi.