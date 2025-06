Najlepsze anime z wampirami. Hellsing i Vampire Knight poza podium! [RANKING]

fot. materiały prasowe

Reklama

Świat anime jest tak bogaty i obszerny w różnorodne tytuły, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie brakuje seriali fantasy czy science fiction pełnych akcji, dramatów, komedii i romansów. Niektóre są skierowane do młodszych widzów, a niektóre dla starszych. Również miłośnicy wampirów nie mają na co narzekać.

To właśnie do nich kierujemy ranking najlepszych anime z wampirami stworzonym przez serwis Ranker. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników. Na liście są filmy, seriale i OVA. W zestawieniu możemy znaleźć takie znane tytuły, jak Vampire Knight, Hellsing czy Seraph of the End. Zdziwienie budzi brak świetnej Castlevanii. Jak oceniacie ten ranking? Jakiej pozycji jeszcze nie uwzględniono? Dajcie znać w komentarzach.

Anime z wampirami - ranking

30. Tokimeki Tonight (1982) Zobacz więcej Reklama

Najlepsze anime fantasy z magią i mieczami - ranking

Sprawdźcie poniżej najlepsze anime fantasy z magią i mieczami, ale bez isekai. Ranking powstał na podstawie serwisu Ranker.