MMA w polskim wydaniu. Zwiastun serialu Matki pingwinów Netflixa

Matki pingwinów to nowy polski serial Netflixa oparty na oryginalnym pomyśle autorstwa Klary Kochańskiej-Bajon, która jest reżyserką i scenarzystką serialu. Główna bohaterka stara się pogodzić karierę zawodniczki MMA z rolą matki. W tej roli zobaczymy Maszę Wągrocką. Serial jest opisywany jako komediodramat.

Matki pingwinów - zwiastun

Matki pingwinów - opis fabuły

Znana zawodniczka MMA dzieli swoje życie pomiędzy walki w oktagonie oraz wychowanie siedmioletniego syna. Po tym jak w szkole chłopca dochodzi do pewnego incydentu, kobieta jest zmuszona przenieść go do “Cudownej przystani” - placówki poleconej przez psycholożkę z poradni. Młoda mama nie zdaje sobie sprawy, że rodzice uczniów “Przystani” pochodzą z zupełnie innego świata niż ona. Wśród nich jest samotny ojciec, influencerka i oddana mama, która poświęciła wszystko dla swojego syna. Początkowo kobieta jest nastawiona do szkoły sceptycznie, ale po tym jak jej syn zaprzyjaźnia się z jedną z uczennic, młoda mama musi zaakceptować nową sytuację. Okazuje się jednak, że w “Cudownej Przystani” nie brakuje problemów, które sprawiają, że wojownicze usposobienie kobiety daje o sobie znać.

Matki Pingwinów - obsada, reżyseria

Za kamerą stoi również Jagoda Szelc, a autorkami scenariusza są także Dorota Trzaska i Nina Lewandowska. Znamy ten duet z pracy przy serialu Absolutni debiutanci.

W obsadzie są także Magdalena Różczka, Barbara Wypych, Tomasz Tyndyk, Jan Lubas oraz Maksymilian Młodawski. Premiera serialu 13 listopada w Netflixie.