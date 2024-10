Mocna prawda o świecie zewnętrznym. Zwiastun drugiego sezonu Silo

fot. materiały prasowe

Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) zamierza rozwikłać sieć kłamstw toksycznego świata, zagrażającego ostatnim ludziom na ziemi. Ma misję, by podzielić się prawdą o ich rozpadającym się, dystopijnym świecie – choć w międzyczasie szef IT, Bernard Holland (Tim Robbins) zdążył już przekazać informację o jej bohaterskiej śmierci. Nie wszyscy jednak zdają się wierzyć w taką wersję, a ludzkość powoli przygotowuje się do rozpętania buntu.

Silo – o czym jest serial?

Silo to dystopijny serial science fiction stworzony przez Grahama Yosta, skupiający się na losach ostatnich 10 000 ludzi, którzy przeżyli na Ziemi. Zamieszkują oni wielopiętrowy, podziemny silos, znajdujący się pod całkowicie opuszczonym światem na zewnątrz. Żyją według wielu zasad i obostrzeń, wierząc, że to zapewni im bezpieczeństwo i przetrwanie. Nikt nie wie, kto właściwie wybudował to miejsce, a wszyscy, którzy postanowili na własną rękę szukać odpowiedzi na to pytanie, zginęli.

Pierwszy z dziesięciu odcinków drugiego sezonu trafi na Apple TV 15 listopada, a kolejne obejrzymy co tydzień w piątek. Finał sezonu zadebiutuje na platformie 17 stycznia 2025 roku.