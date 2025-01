Nagrywanie 28 lat później było bardzo realistyczne! Jodie Comer była przerażona

fot. materiały prasowe

Reklama

Już w tym roku zadebiutuje długo wyczekiwana kontynuacja 28 dni później z 2002 roku zatytułowana 28 lat później. Pierwsza część wprowadziła do horrorowego ekosystemu coś nowego – zombie wcześniej były kojarzone głownie z powolnością i niezdarnością, ale tutaj zarówno umarlaki, jak i zarażeni krwionośnym wirusem wściekłości ludzie poruszali się w tempie sprintu, co często doprowadzało do tragicznych skutków. O pracy na planie wśród wcielających się w zarażonych kaskaderów wypowiedziała się jedna z aktorek, Jodie Comer.

28 lat później – wypowiedź Jodie Comer

Coś, co mogę powiedzieć o naszych kaskaderach, którzy grali zarażonych, to to, że tak naprawdę nigdy nie zwalniają tempa. Gonią cię. Było tak wiele momentów, kiedy naprawdę czułam, że walczę o życie!

Podczas gdy Comer odczuwała strach, reżyser Danny Boyle był całkowicie pochłonięty uchwyceniem akcji filmu. O tym także wspomniała aktorka.

Po prostu powiedział "Uwielbiam takie rzeczy". Spytałam: "Dlaczego?". Odpowiedział: "Bo po prostu musisz tam być. Nie możesz udawać. Musisz naprawdę tam być, żeby publiczność była z tobą.

Zobacz także:

28 lat później – fabuła, data premiery

Prawie trzy dekady po tym, jak zaraza wydostała się z laboratorium wojskowego, ludzie zmuszeni są żyć pod rygorystyczną kwarantanną. Nawet pomimo tego niektórzy starają się przetrwać pośród zarażonych. Mała grupa ocalałych mieszka na wyspie połączonej z stałym lądem jednym, dobrze bronionym przejściem. Kiedy grupa śmiałków opuszcza to miejsce, odkrywają tajemnice, cuda i grozę.

Premiera kinowa 28 lat później została zaplanowana na 20 czerwca.