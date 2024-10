Destiny Rising - zwiastun nadchodzącej gry. Strzelanka Bungie wkracza na urządzenia mobilne!

fot. materiały prasowe

Reklama

Od jakiegoś czasu w sieci można było natrafić na plotki sugerujące, że w produkcji znajduje się Destiny na smartfony i tablety. 14 października zostało to oficjalnie potwierdzone. Za grę odpowiada firma NetEase, a jej tytuł to Destiny: Rising. Przedstawi ona nową historię osadzoną w alternatywnej linii czasowej.

Gracze będą mieli możliwość wcielenia się w bohaterów i staną do walki z wieloma wrogami, a wszystko to, by obronić Ziemię i ludzkość. Zabawa możliwa będzie zarówno z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby. W wideo pojawiają się fragmenty rozgrywki, gdzie możemy zobaczyć walkę przy pomocy broni palnej oraz efektownych zdolności.

Destiny: Rising - zwiastun gry mobilnej

Przez ponad dekadę zbudowaliśmy uniwersum pełne unikalnych i wspaniałych historii. Jesteśmy podekscytowani, że gracze mobilni będą mieli okazję doświadczyć tego nowego podejścia do uniwersum Destiny od zespołu z NetEase - powiedział Terry Redfield ze studia Bungie.

Choć data premiery Destiny: Rising nie została jeszcze ujawniona, to powyższy materiał wideo zdradza termin startu testów: zamknięta alfa rozpocznie się już 1 listopada.