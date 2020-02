Morbius: instagramowe konto Flasha Thompsona zapowiada obecność wampirów w MCU

W filmie Spider-Man: Daleko od domu Flash Thompson, fan Spider-Mana (ale nie Petera Parkera) to wyjątkowo udzielający się w social mediach autor virali i swojego "Flash Moba". Sony Pictures (prawdopodobnie) uruchomiło specjalne konto na Instagramie, które zdaje się być prowadzone przez samego Flasha. Wygląda na to, że teraz "Flash" zaczął delikatnie zapowiadać film Morbius.

Musimy pamiętać: nie ma pewności, że studio ma nad tym kontem rzeczywiście pełną kontrolę i że jest ono w stu procentach częścią kampanii marketingowej Sony. Mówi się jednak, że tak jest w istocie.

Jak widać na poniższym screenshocie z instastory konta, Flash na "swoim profilu" odnosi się do ostatnich wydarzeń w MCU, jednocześnie bez ogródek wspominając o... wampirach. Nie trzeba być Sherlockiem, by odczytać tu aluzję do Michaela Morbiusa.

Co ciekawe, na koncie zapostowano również inne historie, w których wspomniano choćby o uratowaniu Flasha przez Daredevila i przemianowaniu Avengers Tower na Baxter Building. Być może to fan, który bawi się widzianymi na reddicie teoriami innych fanów, sprawa jest jednak dość intrygująca i będziemy się jej przyglądać.

Poniżej wspomniany screenshot i instagramowe konto "Flasha".

fot. instagram spideyno1fan_